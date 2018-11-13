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Гвардіола назвав 5 команд, які претендують на перемогу в АПЛ, – клуб Моурінью поза списком

09:22 769 Читать на русском
Гвардіола назвав 5 команд, які претендують на перемогу в АПЛ, – клуб Моурінью поза списком
Хосеп Гвардіола / фото: ФК Манчестер Сіті

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола вважає, що на чемпіонський титул в чемпіонаті Англії претендують п'ять клубів.

"Вважаю, що на титул претендують Манчестер Сіті, Ліверпуль, Челсі і навіть Арсенал з Тоттенхемом. Ми всього на два очки попереду всіх.

У минулому сезоні ми не зуміли взяти очки на Енфілді, в цьому – зіграли внічию. У минулому сезоні ми програли Манчестер Юнайтед на виїзді, а тепер перемогли.

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Більшу частину матчів ми граємо добре, але я бачу багато речей, які ми можемо поліпшити.

Зараз тільки листопад. Попереду ще багато матчів, не закінчене навіть перше коло. До кінця сезону може статися багато чого", – цитує Гвардіолу Sky Sports.

Після дванадцяти турів Манчестер Сіті, набравши 32 очка, займає перше місце в турнірній таблиці АПЛ.

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