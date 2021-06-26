Манчестер Сити готов бороться не только за Джека Грилиша и Харри Кейна.

Главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола заинтересован в услугах правого защитника Челси Риса Джеймса, сообщает The Athletic.

Манчестер Сити согласовал рекордный трансфер Грилиша за 100 млн фунтов, – Daily Mail

Воспитанник "синих" совершил впечатляющий прорыв в прошлом сезоне – 47 матчей, один гол и 5 ассистов. Контракт Джеймса с Челси рассчитан до лета 2025-го, а цена за Transfermarkt составляет 40 млн евро. Защитник не раз подчеркивал свое желание остаться на Стэмфорд Бридж, поэтому потенциальным покупателям пришлось бы приложить немало усилий для осуществления трансфера.

Приход Джеймса в Ман Сити может повлиять и на Александра Зинченко. Жоау Канселу окончательно перешел бы на левый фланг обороны, продолжив конкуренцию с украинцем.

Казка сотні й однієї ночі Гвардіоли, португальський мур чемпіона та крок Кейна до вічної слави – якою була АПЛ 20/21