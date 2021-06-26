Манчестер Сіті готовий боротися не лише за Джека Гріліша та Харрі Кейна.

Головний тренер "містян" Хосеп Гвардіола неабияк зацікавлений у послугах правого захисника Челсі Ріса Джеймса, повідомляє The Athletic.

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Вихованець "синіх" здійснив вражаючий прорив у минулому сезоні – 47 матчів, один гол та 5 асистів. Контракт Джеймса з Челсі розрахований до літа 2025-го, а ціна за Transfermarkt складає 40 млн євро. Захисник не раз підкреслював своє бажання залишитися на Стемфорд Брідж, тому потенційним покупцям довелося б докласти чималих зусиль для здійснення трансферу.

Прихід Джеймса у Ман Сіті може вплинути і на Олександра Зінченка. Жоау Канселу остаточно перейшов би на лівий фланг оборони, продовживши конкуренцію з українцем.

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