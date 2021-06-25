Чемпионы Англии договорились о переходе Джека Грилиша за 100 млн фунтов, утверждает Daily Mail.

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Трансфер будет оформлен, когда звезда Астон Виллы завершит свои выступления на Евро в составе сборной Англии. Грилиш станет самым дорогим игроком в истории АПЛ, побив рекорд Поля Погба (89 млн фунтов). Правда, Гвардиола не собирается останавливаться на этом. Тренер Манчестер Сити рассчитывает получить еще и Харри Кейна, который будет стоить не меньше.

Добавим, что в прошлом сезоне Грилиш провел 27 матчей, в которых отметился 7 голами и 12 ассистами.

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