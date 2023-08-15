"Вы не представляете, насколько мы счастливы играть в эту игру, ведь мы выиграли Лигу чемпионов. Мы должны воспользоваться этой возможностью, кто знает, когда мы сыграем здесь в следующий раз? С Севильей будет непросто. Когда они хорошо играют, они побеждают. У Севильи большой характер и стойкость, и я чувствую, что это сделает их опасными против нас.

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Рико Льюис продлил контракт с Манчестер Сити? Это невероятно для нас – для клуба иметь игрока из академии, который останется здесь надолго с нами, он удивительный. Гвардиол? Я очень доволен его дебютом. К сожалению, у нас было не так много времени, чтобы потренироваться вместе из-за нашего плотного графика... Но он здесь и он более чем готов к этому", – отметил Гвардиола на предматчевой пресс-конференции.

Добавим, что поединок Манчестер Сити – Севилья состоится уже завтра, 16 августа. Начало игры в 22:00.

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PEP [On Lewis's contract extension] It’s incredible for us - for the Club to have a player from the Academy who will be here a long time with us, he is amazing. pic.twitter.com/As1OSw88wT — Manchester City (@ManCity) August 15, 2023