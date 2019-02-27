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Гвардиола: Манчестер Сити радуется потери очков Ливерпулем, но пока они сильнее всех остальных

06:00 125 Читати українською
Гвардиола: Манчестер Сити радуется потери очков Ливерпулем, но пока они сильнее всех остальных
Юрген Клопп и Хосеп Гвардиола / Фотоколлаж Goal

Наставник Манчестер Сити Хосеп Гвардиола не скупится на комплименты для своего основного соперника в борьбе за чемпионство АПЛ.

"Ливерпуль все еще лидирует в АПЛ. Пока они лучше нас, лучше Тоттенхэма и всех остальных. Мы сосредоточены на себе, но, конечно, следим за ними и радуемся, когда они не побеждают. Думаю, что и Ливерпуль счастлив, когда мы не побеждаем. То же самое с Тоттенхэмом и другими.

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Мы отстаем на одно очко, а на кону еще 33 Все – еще в руках Ливерпуля, да и в наших тоже", – цитирует Гвардиолу AS.

Свой следующий поединок в рамках АПЛ подопечные Гвардиолы проведут против Вест Хэма, а Ливерпуль сыграет с Уотфордом. Оба поединка состоятся сегодня, 27 февраля, начало в 22:00.

Напомним, в текущем сезоне Манчестер Сити уже успел завоевать Кубок английской лиги, переиграв Челси (4:3 пен.).

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Манчестер Сити - Вест Хэм: Среда 27 февраля 2019

Манчестер Сити
до матча
12
час
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4
мин
Вест Хэм
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