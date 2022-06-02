Тренер "горожан" Хосеп Гвардиола лично убеждал француза переехать на Этихад, сообщает The Athletic.

Манчестер Юнайтед продолжает бесплатно терять звезд – чемпион мира и Европы пополнил список

У Погба на столе даже было предложение с соблазнительным контрактом. Хавбеку давали одну из самых больших зарплат в Ман Сити, хотя и чуть меньше, чем у де Брюйне или Холанда. Чемпион мира отказал, опасаясь давления фанатов и СМИ. Кроме того, еще в марте ограбили его дом, что подтолкнуло Поля к отъезду из Англии.

Напомним, вчера МЮ объявил о завершении сотрудничества с Погба. Главным претендентом на 29-летнего игрока считается Ювентус, хотя также есть слухи о ПСЖ.

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