Манчестер Юнайтед на своем официальном сайте объявил о прощании с 34-летним полузащитником Хуаном Матой.

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"Красные дьяволы" зимой 2014-го приобрели испанца у Челси за 45 млн евро. Мата отыграл за МЮ 285 матчей, забил 51 мяч и выиграл 4 трофея – Кубок лиги, Кубок Англии, Суперкубок Англии и Лигу Европы. Также в активе полузащитника победы на ЧМ-2010 и Евро-2012.

Это далеко не первая бесплатная потеря Манчестер Юнайтед – за последние недели с клубом простились Матич, Кавани, Грант, Погба и Лингард.

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