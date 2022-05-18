Испанский наставник "горожан" летом хочет усилить левый фланг обороны и опорную зону. Одним из вариантов в защиту является Марк Кукурелья, сообщает AS со ссылкой на английские СМИ.

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Гвардиола следит за защитником еще со времен его выступлений за Барселону, но отличный дебютный сезон в Англии за Брайтон заставил Пепа обратить большее внимание на Марка. Теперь тренер хочет увеличить конкуренцию на левом фланге защиты, где играет Александр Зинченко.

Манчестер Сити готов делать предложение "чайкам" в размере 30 миллионов фунтов, что вдвое больше суммы, которую клуб платил Хетафе за Кукурелью в прошлом году.

В текущем сезоне 23-летний испанец провел 38 поединков за Брайтон во всех турнирах. Минувшим летом защитник дебютировал за сборную своей страны.

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