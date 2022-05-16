Испанец ждет от руководства Ман Сити еще как минимум двух новичков, утверждает Daily Mail. Речь идет о позициях левого защитника и опорника.

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В первом случае Гвардиола почти весь сезон делает ставку на Жоау Канселу, который ранее являлся правым защитником. Зинченко и Аке подменяли португальца, но и для них это не родные позиции. В опорной зоне нужно компенсировать уход Фернандиньо. Ветеран в последние годы страховал Родри, но теперь испанцу нужен новый дублер или даже конкурент.

Напомним, один летний трансфер Сити уже оформил, пригласив суперзвезду Боруссии Д Эрлинга Холанда.

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