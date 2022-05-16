Зинченко не пользуется доверием Гвардиолы – тренер Ман Сити ждет новичка на позицию украинца
Хосеп Гвардиола не собирается ограничиваться Эрлингом Холандом на летнем трансферном рынке.
Испанец ждет от руководства Ман Сити еще как минимум двух новичков, утверждает Daily Mail. Речь идет о позициях левого защитника и опорника.
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В первом случае Гвардиола почти весь сезон делает ставку на Жоау Канселу, который ранее являлся правым защитником. Зинченко и Аке подменяли португальца, но и для них это не родные позиции. В опорной зоне нужно компенсировать уход Фернандиньо. Ветеран в последние годы страховал Родри, но теперь испанцу нужен новый дублер или даже конкурент.
Напомним, один летний трансфер Сити уже оформил, пригласив суперзвезду Боруссии Д Эрлинга Холанда.
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