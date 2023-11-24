"Я отвечу тогда, когда у меня будет четкий вердикт. Вы спрашиваете меня так, как будто нас уже наказали. Пока мы невиновны. Понимаю, люди хотят нашего понижения, я чувствую это. Когда вынесут вердикт, мы выступим с объяснениями.

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Разумеется, я не планирую свое будущее, основываясь на том, останемся мы здесь или вылетим в третий дивизион. Больше шансов, что я останусь, если мы окажемся в третьем дивизионе, чем если мы будем в Лиге чемпионов. Люди думают: "Окей, это Сити, почему бы не отправить их в низшие дивизионы?".

Когда вы читаете, что нас должны понизить, конечно, я огорчаюсь, потому что никто еще точно не знает. Я не читал все нарушения, наши доводы. Надо ждать. Я говорю: если что-то не так, то окей, нас накажут. После этого я буду здесь как представитель клуба. Все, что я знаю от адвокатов, это то, что дело Эвертона совсем другое", – цитирует Гвардиолу Daily Mail.

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