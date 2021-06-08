"Я друг Кумана. Тренеры становятся слабее, если не выиграют, и становятся сильнее, когда побеждают. Я был в трех разных клубах, но ничто не может сравниться с Барсой или Реалом, где последствия гораздо сильнее, где все труднее... Это был трудный год для всех, и Рональд заслуживает еще одного сезона с Барселоной. Кроме того, для тренеров вторые годы обычно лучше.

Гвардиола победил Кумана в гольф – бывший и нынешний тренеры Барселоны вместе проводят досуг

Каждый президент клуба знает, что тренер – малая часть всего процесса, мы зависим от результатов. После завершения сезона каждому нужно несколько дней или недель, чтобы принять лучшее решение. В конце концов, пообщавшись, Лапорта и Куман продолжат работать вместе", – цитирует Гвардиолу Mundo Deportivo.

Недавно президент Барсы Жоан Лапорта подтвердил, что в следующем сезоне Куман продолжит работать в каталонском клубе.

Лапорта – це суцільна імпровізація: Барса без чіткого плану підписує гравців Бартомеу, а вибір тренера зовсім не дивує