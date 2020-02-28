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Гвардиола: Благодарен Зинченко – я хотел бы, чтобы он играл

18:26 209 Читати українською
Гвардиола: Благодарен Зинченко – я хотел бы, чтобы он играл
Александр Зинченко и Хосеп Гвардиола / Фото из открытых источников

Испанский наставник "горожан" Пеп Гвардиола остался доволен реакцией Серхио Агуэро, Рахима Стерлинга и Давида Силвы на непопадание в стартовый состав на поединок 1/8 финала Лиги чемпионов против мадридского Реала (2:1).

60’ Иско
86’ Серхио Рамос
 
Габриэл Жезус 78’
Кевин де Брюйне 83’
60’ Иско
78’ Габриэл Жезус
83’ Кевин де Брюйне
86’ Серхио Рамос

"Все трое вели себя в раздевалке исключительным образом. Горжусь их реакцией, ведь знаю, что они хотели сыграть.

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Серхио невероятный, я никогда не мог выразить благодарность за его помощь. Он – легенда этого клуба. Я знаю, что он готов помочь нам.

Давид (Силва – прим.) и Джон (Стоунз – прим.), Алекс (Зинченко – прим.), Эрик (Гарсия – прим.) – моя им благодарность. Я хотел бы, чтобы все они играли", – цитирует Гвардиолу издание Manchest Erevening News.

Напомним, в первом поединке 1/8 финала Лиги чемпионов Манчестер Сити на Сантьяго Бернабеу обыграл Реал со счетом 1:2. На гол Иско точными выстрелами ответили Габриэл Жезус и Кевин де Брюйне с пенальти. Ответный матч пройдет 17 марта в 22:00.

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Реал Мадрид - Манчестер Сити Реал Мадрид Реал Мадрид Англия Хосеп Гвардиола Хосеп Гвардиола Александр Зинченко Александр Зинченко Эрик Гарсия Эрик Гарсия Серхио Агуэро Серхио Агуэро Рахим Стерлинг Рахим Стерлинг Джон Стоунз Джон Стоунз Манчестер Сити Манчестер Сити Давид Силва Давид Силва
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