Гвардиола: Благодарен Зинченко – я хотел бы, чтобы он играл

Испанский наставник "горожан" Пеп Гвардиола остался доволен реакцией Серхио Агуэро, Рахима Стерлинга и Давида Силвы на непопадание в стартовый состав на поединок 1/8 финала Лиги чемпионов против мадридского Реала (2:1).

"Все трое вели себя в раздевалке исключительным образом. Горжусь их реакцией, ведь знаю, что они хотели сыграть.

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Серхио невероятный, я никогда не мог выразить благодарность за его помощь. Он – легенда этого клуба. Я знаю, что он готов помочь нам.

Давид (Силва – прим.) и Джон (Стоунз – прим.), Алекс (Зинченко – прим.), Эрик (Гарсия – прим.) – моя им благодарность. Я хотел бы, чтобы все они играли", – цитирует Гвардиолу издание Manchest Erevening News.

Напомним, в первом поединке 1/8 финала Лиги чемпионов Манчестер Сити на Сантьяго Бернабеу обыграл Реал со счетом 1:2. На гол Иско точными выстрелами ответили Габриэл Жезус и Кевин де Брюйне с пенальти. Ответный матч пройдет 17 марта в 22:00.

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