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Гвардіола: Вдячний Зінченку – я хотів би, щоб він грав

18:26 660 Читать на русском
Гвардіола: Вдячний Зінченку – я хотів би, щоб він грав
Олександ Зінченко та Хосеп Гвардіола / Фото з відкритих джерел

Іспанський наставник "містян" Пеп Гвардіола залишився задоволений реакцією Серхіо Агуеро, Рахіма Стерлінга і Давіда Сілви на непотрапляння у стартовий склад на поєдинок 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти мадридського Реала (2:1).

60’ Іско
86’ Серхіо Рамос
 
Габріел Жезус 78’
Кевін де Брюйне 83’
60’ Іско
78’ Габріел Жезус
83’ Кевін де Брюйне
86’ Серхіо Рамос

"Всі троє вели себе у роздягальні винятковим чином. Пишаюся їх реакцією, адже знаю, що вони хотіли зіграти.

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Серхіо неймовірний, я ніколи не міг висловити подяку за його допомогу. Він – легенда цього клубу. Я знаю, що він готовий допомогти нам.

Давід (Сілва – прим.) і Джон (Стоунз – прим.), Алекс (Зінченко – прим.), Ерік (Гарсія – прим.) – моя їм подяка. Я хотів би, щоб всі вони грали", – цитує Гвардіолу видання Manchest Erevening News.

Нагадаємо, у першому поєдинку 1/8 фіналу Ліги чемпіонів Манчестер Сіті на Сантьяго Бернабеу обіграв Реал з рахунком 1:2. На гол Іско влучними пострілами відповіли Габріел Жезус та Кевін де Брюйне з пенальті. Матч-відповідь пройде 17 березня о 22:00.

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