Гвардіола: Вдячний Зінченку – я хотів би, щоб він грав

Іспанський наставник "містян" Пеп Гвардіола залишився задоволений реакцією Серхіо Агуеро, Рахіма Стерлінга і Давіда Сілви на непотрапляння у стартовий склад на поєдинок 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти мадридського Реала (2:1).

"Всі троє вели себе у роздягальні винятковим чином. Пишаюся їх реакцією, адже знаю, що вони хотіли зіграти.

"Ласкаво просимо в Мадрид": Зінченко з одноклубниками "запалив" на тренуванні Манчестер Сіті

Серхіо неймовірний, я ніколи не міг висловити подяку за його допомогу. Він – легенда цього клубу. Я знаю, що він готовий допомогти нам.

Давід (Сілва – прим.) і Джон (Стоунз – прим.), Алекс (Зінченко – прим.), Ерік (Гарсія – прим.) – моя їм подяка. Я хотів би, щоб всі вони грали", – цитує Гвардіолу видання Manchest Erevening News.

Нагадаємо, у першому поєдинку 1/8 фіналу Ліги чемпіонів Манчестер Сіті на Сантьяго Бернабеу обіграв Реал з рахунком 1:2. На гол Іско влучними пострілами відповіли Габріел Жезус та Кевін де Брюйне з пенальті. Матч-відповідь пройде 17 березня о 22:00.

Зінченко на порозі вирішального періоду – конкурент і невдалий сезон Манчестер Сіті можуть допомогти українцю