"Очевидно, я бы не пошел в Барсу. Как "мадридиста", я бы никогда этого не сделал – тем более, с беспорядком, который у них случился. Напряжение между тренером и президентом очевидно и вредит раздевалке.

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Куман не виноват, но он капитан корабля, и первый, кто уходит, – всегда тренер. Они живут в трудное время. Любому, кто был бы президентом, было бы трудно. Уход Месси был болезненным, и они не смогли удержать его за финансовых проблем. Барселоне придется потерпеть", – цитирует Гути AS.

Напомним, Гути почти всю игровую карьеру посвятил Реалу (1996-2010), а также уже успел попробовать себя в роли тренера на посту наставника Альмерии.

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