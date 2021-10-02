Гуті довелось пояснювати фанам Реала свої слова про готовність очолити Барселону
Екс-гравець Реала Гуті дуже швидко "охолов" до тренерського крісла каталонського клубу.
"Очевидно, я б не пішов у Барсу. Як "мадрідіста", я б ніколи цього не зробив – тим більше, з безладом, який у них трапився. Напруга між тренером і президентом очевидна і шкодить роздягальні.
Легенда Реала готовий очолити Барселону
Куман не винен, але він капітан корабля, і перший, хто йде, – це завжди тренер. Вони живуть у важкий час. Будь-кому, хто був би президентом, було б важко. Відхід Мессі був болючим, і вони не змогли утримати його через фінансові проблеми. Барселоні доведеться потерпіти", – цитує Гуті AS.
Нагадаємо, Гуті майже всю ігрову кар'єру присвятив Реалу (1996-2010), а також вже встиг спробувати себе у ролі тренера на посаді наставника Альмерії.
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