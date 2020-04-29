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Гусєв обрав двох найкращих тренерів Динамо, з якими йому доводилось працювати

29 квітня 20:47 2692 Читать на русском
Гусєв обрав двох найкращих тренерів Динамо, з якими йому доводилось працювати
Олег Гусєв / Фото ФК Динамо

Екс-хавбек хавбек Динамо Олег Гусєв пригадав наставників київського клубу.

"Кожен футболіст вибирає того тренера, з яким він щось вигравав і при якому найчастіше грав. Для мене це Дем'яненко. При ньому ньому я найстабільніше грав в основі без всяких гойдалок. Ми вигравали чемпіонат і Кубок.

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Ще можу відзначити другий прихід Сьоміна. Коли були ці два тренера, я відчував, що буду на 100% грати в стартовому складі", – сказав Гусєв у програмі Вацко Live.

Нагадаємо, легенда Динамо провів у київському клубі майже всю кар'єру, Гусєв захищав кольори "біло-синіх" у 2003-2018 роках.

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Теги
Динамо Динамо Анатолій Дем'яненко Анатолій Дем'яненко Юрій Сьомін Юрій Сьомін Олег Гусєв Олег Гусєв
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