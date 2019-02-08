Гусєв подав до суду на Ващука через борг у 60 тисяч доларів

Екс-хавбек Динамо Олег Гусєв вирішив подати до суду на колишнього одноклубника Владислав Ващука через грошовий борг.

"Історія з боргом Ващука поки не вирішена. Влад позичив у мене 60 тисяч доларів і не віддав. Мені не можна говорити про це, я підписав документ про нерозголошення. Я подав на нього до суду, не маю права розповідати деталі цієї історії.

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Наша дружба з Ващуком? Яка може бути дружба з цією людиною? До цієї грошової історії вона була. У мене є відповідь, чому все так сталося, але я не буду її озвучувати. Це низько. Не хочу про Ващука говорити", – сказав Гусєв для програми ФизКультура.

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