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Гусев назвал топ-3 молодых игроков Динамо, которые могут закрепиться в основной команде

29 апреля 23:09 75 Читати українською
Гусев назвал топ-3 молодых игроков Динамо, которые могут закрепиться в основной команде
Олег Гусев / Фото ФК Динамо

Легенда Динамо Олег Гусев оценил молодежную команду "бело-синих".

"Кто первый из молодежки Динамо сыграет 10 матчей за основную команду? Из центрбеков на сборах с первой командой был Романчук.

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В середине поля Билошевский. В нападении – Исаенко. Возможно, кто-то из этих трех скорее всего первым сыграет десять матчей за первую команду", – рассказал Гусев в программе Вацко Live.

В турнире молодежной лиги Динамо после 21 тура расположился на второй строчке, отставая от Шахтера на 4 очка.

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Теги
Динамо Киев Динамо Киев Олег Гусев Олег Гусев Евгений Исаенко Евгений Исаенко Александр Романчук Александр Романчук Богдан Билошевский Богдан Билошевский
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