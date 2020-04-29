Гусев назвал топ-3 молодых игроков Динамо, которые могут закрепиться в основной команде

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42 роки найбільшому розгрому в історії Бундесліги: ганьба Рехагеля з БД та грандіозне прощання Хайнкеса без хепіенду
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Вернидуб сотворил сумасшедший камбэк, но не вышел в финал Кубка Беларуси – 4 гола за 16 минут после замены МилевскогоМир — 29 апр 394
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Украинец феерит игрой за Ювентус, работает с Роналду, но выбирает другую сборную – Украина рискует потерять талантИталия — 29 апр 868
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"У тебя нет прав, ты – раб": российский футболист наехал на Путина, его наказали и предлагают покинуть странуРоссия — 29 апр 627
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Италия тоже размышляет о завершении сезона – Серия А может последовать примеру Франции и НидерландовИталия — 29 апр 110