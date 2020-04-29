Гусев назвал топ-3 молодых игроков Динамо, которые могут закрепиться в основной команде

Легенда Динамо Олег Гусев оценил молодежную команду "бело-синих".

"Кто первый из молодежки Динамо сыграет 10 матчей за основную команду? Из центрбеков на сборах с первой командой был Романчук.

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В середине поля Билошевский. В нападении – Исаенко. Возможно, кто-то из этих трех скорее всего первым сыграет десять матчей за первую команду", – рассказал Гусев в программе Вацко Live.

В турнире молодежной лиги Динамо после 21 тура расположился на второй строчке, отставая от Шахтера на 4 очка.

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