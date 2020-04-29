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Гусєв назвав топ-3 молодих гравців Динамо, які можуть закріпитись в основній команді

29 квітня 23:07 1547 Читать на русском
Гусєв назвав топ-3 молодих гравців Динамо, які можуть закріпитись в основній команді
Олег Гусєв / Фото ФК Динамо

Легенда Динамо Олег Гусєв оцінив молодіжну команду "біло-синіх".

"Хто перший з молодіжки Динамо зіграє 10 матчів за основну команду? З центрбеків на зборах з першою командою був Романчук.

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В середині поля є Білошевський. У нападі – Ісаєнко. Можливо, хтось із цих трьох швидше за все зіграє десять матчів за першу команду", – розповів Гусєв у програмі Вацко Live.

У турнірі молодіжної ліги Динамо після 21 туру розташувалось на другій сходинці, відстаючи від Шахтаря на 4 очки.

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Теги
Динамо Динамо Олег Гусєв Олег Гусєв Євген Ісаєнко Євген Ісаєнко Олександр Романчук Олександр Романчук Богдан Білошевський Богдан Білошевський
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