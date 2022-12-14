"Какая задача стоит перед Александрией? Задача – занять третье место в УПЛ. Просто она была поставлена на год, а прошло всего полгода. Время еще есть. Выходит, недоработал. Останется ли тренерский штаб после моего ухода? О тренерском штабе пока не знаю. Думаю, что пойдут вместе со мной.

Александрия официально попрощалась с тренером – путь для Ротаня открыт

Известно ли мне, кто станет новым тренером Александрии? Президент не называл мне имени нового главного тренера, но, насколько я знаю, это будет Ротань. Его перспективы в клубе? Команда у Александрии подобралась хорошая. Нужно стараться побеждать в каждом матче и выполнить поставленную задачу. Думаю, с этим коллективом есть все шансы занять третье место и быть в зоне еврокубков", – отметил Гура в интервью Footboom.

Напомним, что Александрия объявила об отставке Юрия Гуры. В последнее время на должность наставника Александрии активно сватают главного тренера молодежной сборной Украины Руслана Ротаня, выведшего команду U-21 на молодежный чемпионат Европы, который состоится летом 2023 года. Интересно, что у него еще нет опыта работы клубным тренером.

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