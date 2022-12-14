"Яке завдання стоїть перед Олександрією? Завдання – посісти третє місце в УПЛ. Просто її було поставлено на рік, а минуло лише пів року. Час ще є. Виходить, недопрацював. Чи залишиться тренерський штаб після мого відходу? Про тренерський штаб поки не знаю. Думаю, що підуть разом зі мною.

Олександрія офіційно попрощалася з тренером – шлях для Ротаня відкритий

Чи відомо мені, хто стане новим тренером Олександрії? Президент не називав мені ім'я нового головного тренера, але, наскільки я знаю, це буде Ротань. Його перспективи у клубі? Команда в Олександрії підібралася хороша. Потрібно намагатися перемагати у кожному матчі та виконати поставлене завдання. Думаю, із цим колективом є всі шанси посісти третє місце і бути в зоні єврокубків", – зазначив Гура в інтерв'ю Footboom.

Нагадаємо, що Олександрія оголосила про відставку Юрія Гури. Останнім часом на посаду наставника Олександрії активно сватають головного тренера молодіжної збірної України Руслана Ротаня, який вивів команду U-21 на молодіжний чемпіонат Європи, який відбудеться влітку 2023 року. Цікаво, що він ще не має досвіду роботи клубним тренером.

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