"В пятницу мы взяли три очка и стали вторыми, в субботу Шахтер победил СК Днепр-1 и сделал нас третьими, в воскресенье Александрия вполне могла опуститься еще ниже.

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Все меняется очень быстро, и я не знаю, что произойдет через неделю. Перед нами стоит задача – финишировать в первой шестерке, на это и ориентируемся. Движемся от игры к игре, стараемся в каждой брать по максимуму. Подведем итоги в конце сезона", – рассказал тренер в интервью Футбольному клубу.

Отметим, что под руководством Гуры Александрия неожиданно набрала 14 очков в семи турах и идет 3-й в турнирной таблице УПЛ.

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