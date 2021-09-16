"Динамо действует именно так, как играли дончане в свои лучшие времена. Киевляне мощно атакуют через фланги, насыщает чужую штрафную и постоянно доставляет туда мяч. Всего этого нет у команды Де Дзерби. Она много комбинирует, но в решающей фазе не указывает той остроты, которая отличает нынешнюю игру киевлян. Динамо Луческу выглядит просто замечательно.

Динамо организовало семейную акцию перед матчем с Александрией

Станет ли для Александрии плюсом матч Динамо против Бенфики в Лиге чемпионов? Хотелось бы. Не исключаю, что тренер Динамо пойдет на определенную ротацию, и это гипотетически может быть нам на руку. В случае с "горняками" все получилось именно так. Вспомните, игра Шахтера с Александрией состоялась между двумя его матчами против бельгийского Генка.

Как бы то ни было, с понедельника готовимся в Киев. К анализу игр с участием соперника подходим избирательно. Внимательно изучим встречи с Металистом1925, с Бенфикой, а вот разгром Колоса, думаю, много информации не даст", – рассказал Гура в интервью Футбольному клубу.

Отметим, что Александрия встретится с Динамо 18 сентября, начало встречи в 19:30. Киевляне возглавляют турнирную таблицу УПЛ с 19 очками, тогда как александрийцы занимают третье место в чемпионате с 14 пунктами.

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