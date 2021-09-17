"У п'ятницю ми взяли три очки та стали другими, в суботу Шахтар переміг СК Дніпро-1 і зробив нас третіми, в неділю Олександрія цілком могла опуститися ще нижче.

Динамо діє саме так, як Шахтар у свої найкращі роки, – Гура

Усе змінюється дуже швидко, і я не знаю, що станеться через тиждень. Перед нами поставлене завдання – фінішувати в першій шістці, на це й орієнтуємося. Рухаємося від гри до гри, намагаємося у кожній брати максимум. Підіб'ємо підсумки в кінці сезону", – розповів тренер в інтерв'ю Футбольному клубу.

Відзначимо, що під керівництвом Гури Олександрія несподівано набрала 14 очок за сім турів і йде 3-ю у турнірній таблиці УПЛ.

Зоря знову стартувала невдало: які причини і чому Скрипник заслужив на кращу команду