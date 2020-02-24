toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Украина
ШАХТЕР - ДЕСНА УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ЛИВЕРПУЛЬ - ВЕСТ ХЭМ ДИНАМО КИЕВ

Гуцуляк прокомментировал свой гол в ворота Шахтера – взятие ворот отменили после применения VAR

12:32 83 Читати українською
Гуцуляк прокомментировал свой гол в ворота Шахтера – взятие ворот отменили после применения VAR
Алексей Гуцуляк / фото из открытых источников

Нападающий Десны Алексей Гуцуляк прокомментировал эпизод с отмененным голом, который состоялся во втором тайме матча с Шахтером.

90+4’ Марлос
 
90+4’ Марлос

"Думаю, у каждого будут негативные ощущения. Ты забиваешь, тебя эмоции переполняют, первый гол, первый официальный матч. Эмоции разрывали, но когда порадовался и понимаешь, что судья свистит, говорит, что гол отменяется... Не знаю, момента не видел. Возможно, там было нарушение правил, офсайд", – сказал Гуцуляк в эфире Футбол NEWS.

Победный гол Марлоса и исторический дебют VAR в видеообзоре матча Шахтер – Десна

Напомним, арбитр Евгений Арановский отменил гол Гуцуляка из-за того, что Александр Филиппов, который отдавал результативную передачу, находился в офсайде.

Шахтер – Десна: дебют VAR спас "горняков", ротация Каштру против солидных гостей, все решила магия на 90+4

blog_ava
Свитолина похвасталась фото с Венгером
07:30
428
Теги
Шахтер - Десна Десна Десна Алексей Гуцуляк Алексей Гуцуляк
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
7
час
:
16
мин
Айнтрахт Франкфурт
21:30
Унион Берлин
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук