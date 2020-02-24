Гуцуляк прокомментировал свой гол в ворота Шахтера – взятие ворот отменили после применения VAR

Нападающий Десны Алексей Гуцуляк прокомментировал эпизод с отмененным голом, который состоялся во втором тайме матча с Шахтером.

"Думаю, у каждого будут негативные ощущения. Ты забиваешь, тебя эмоции переполняют, первый гол, первый официальный матч. Эмоции разрывали, но когда порадовался и понимаешь, что судья свистит, говорит, что гол отменяется... Не знаю, момента не видел. Возможно, там было нарушение правил, офсайд", – сказал Гуцуляк в эфире Футбол NEWS.

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Напомним, арбитр Евгений Арановский отменил гол Гуцуляка из-за того, что Александр Филиппов, который отдавал результативную передачу, находился в офсайде.

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