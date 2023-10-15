Грузия благодаря Кварацхелии разгромила Кипр в отборе к Евро-2024 – защитник Шахтера приобщился к успеху
Грузия уверенно обыграла Кипр (4:0) в рамках 8 тура квалификации на чемпионат Европы.
Евро-2024, квалификация
Грузия – Кипр – 4:0
Голы: Китеишвили, 46, Кварацхелия, 58, Шенгелия, 82, Микаутедзе, 90+5 (пен)
Грузия получила очень сложную группу в отборе к Евро-2024, где даже Норвегия не может побороться за выход из-за мощи Испании и Шотландии. Однако сегодня грузины одержали вторую победу – снова обыграли Кипр.
Мудрик порвал фанатов Челси, Судакова продают в АПЛ – Украина клонировала Месси, теневой герой сборной, Ребров удивил
Главным героем стал Кварацхелия, принявший активное участие в трех голах. Хвича накрутил нескольких соперников и ударил, а Китеишвили воспользовался отскоком после заблокированного удара и четко пробил издалека.
Спустя время звезда Наполи забил уже сам. Хвича отозвался на классный разрезной пас Чакветадзе и удвоил преимущество. В конце встречи Квара оформил ассист, отбросив под удар Шенгелии.
Грузия победила, набрала 7 очков и осталась на 4-м месте в группе. Защитник Шахтера Иракли Азаров отыграл 70 минут на левом фланге обороны хозяев и записал себе в актив две передачи под удар.