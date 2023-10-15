Євро-2024, кваліфікація

Грузія – Кіпр – 4:0

Голи: Кітеїшвілі, 46, Кварацхелія, 58, Шенгелія, 82, Мікаутедзе, 90+5 (пен)

Грузія отримала дуже складну групу у відборі до Євро-2024, де навіть Норвегія не може поборотися за вихід через потужність Іспанії та Шотландії. Однак сьогодні грузини здобули другу перемогу – знову переграли Кіпр.

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Головним героєм став Кварацхелія, який взяв активну участь в трьох голах. Хвіча накрутив кількох суперників і вдарив, а Кітеїшвілі скористався відскоком після заблокованого удару та чітко пробив здалеку.

Через деякий час зірка Наполі забив вже сам. Хвіча відгукнувся на класний розрізний пас Чакветадзе та подвоїв перевагу. Наприкінці зустрічі Квара оформив асист, відкинувши під удар Шенгелії.

Грузія перемогла, набрала 7 очок і залишилася на 4 місці у групі. Захисник Шахтаря Іраклі Азаров відіграв 70 хвилин на лівому фланзі оборони господарів і записав собі в актив дві передачі під удар.