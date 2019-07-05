Грудью намного удобнее, чем ногами – зажигательная Ирина Морозюк выполнила популярный челлендж по-своему

Жена Николая Морозюка не устает удивлять фанатов своими экстравагантными поступками.

На этот раз Ирина не обошла Bottle Cup Challenge, который набирает обороты в последние дни.

Зинченко и Влада Седан поразили жаркими играми на пляже – у девушки отличная техника работы с мячом

Его смысл заключается в том, чтобы ударом ноги открутить крышку с бутылки воды. Однако, у избранницы защитника Ризеспора свои методы. Она резко провела бутылкой по своей горячей груди и с успехом выполнила задачу. Замедленный повтор только добавляет красоты и подчеркивает незаурядную технику Ирины.