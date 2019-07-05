Грудьми значно зручніше, ніж ногами – запальна Ірина Морозюк виконала популярний челендж по-своєму

Дружина Миколи Морозюка не втомлюється дивувати фанатів своїми екстравагантними вчинками.

Цього разу Ірина не оминула Bottle Cup Challenge, який набирає обертів останніми днями.

Зінченко і Влада Седан вразили спекотними іграми на пляжі – у дівчини чудова техніка роботи з м'ячем

Його зміст полягає в тому, щоб ударом ноги відкрутити кришку з пляшки води. Однак, в обраниці захисника Різеспора свої методи. Вона різко провела пляшкою по своїх гарячих грудях і з успіхом виконала завдання. Уповільнений повтор лише додає краси і підкреслює неабияку техніку Ірини.