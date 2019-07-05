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Грудьми значно зручніше, ніж ногами – запальна Ірина Морозюк виконала популярний челендж по-своєму

14:20 1027 Читать на русском
Грудьми значно зручніше, ніж ногами – запальна Ірина Морозюк виконала популярний челендж по-своєму
Ірина Морозюк / Фото із соцмереж

Дружина Миколи Морозюка не втомлюється дивувати фанатів своїми екстравагантними вчинками.

Цього разу Ірина не оминула Bottle Cup Challenge, який набирає обертів останніми днями.

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Його зміст полягає в тому, щоб ударом ноги відкрутити кришку з пляшки води. Однак, в обраниці захисника Різеспора свої методи. Вона різко провела пляшкою по своїх гарячих грудях і з успіхом виконала завдання. Уповільнений повтор лише додає краси і підкреслює неабияку техніку Ірини.

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Світ Відеоновини Микола Морозюк Микола Морозюк Дівчата футболістів Ірина Морозюк
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