Грозный прокомментировал слухи о своем назначении главным тренером Астаны
Известный украинский специалист Вячеслав Грозный поделился мыслями о перспективах возвращения в чемпионат Казахстана.
"Мне приятно, что к тренеру из Украины есть интерес со стороны такого клуба, как Астана. Я имею опыт работы в Казахстане, возглавлял клубы, которые всегда борются за чемпионство или как минимум ставят такие задачи.
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Мне приятно, что моя кандидатура рассматривается в Астане в числе главных на должность главного тренера. Значит, мою работу помнят и ценят. Тем более, я хорошо знаком с положением дел в казахском футболе.
Очевидно, что у Астаны сейчас сложный период. Команда провела несколько неудачных матчей, заметно отстает от Кайрата. Во многих клубах бывают такие периоды. Но есть понимание того, как можно и нужно с достоинством выйти из сложившейся ситуации, чтобы вернуть команде дух победителей. Большего сказать пока не могу, потому что такие вопросы, как и трансферы футболистов, любят тишину", – сказал Грозный в комментарии изданию Meta Ratings.
Напомним, накануне Астана уволила английского наставника команды Пола Эшуорта (он работал исполнительным директором клуба, а с сентября еще и главным тренером). Грозный ранее возглавлял карагандинский Шахтер, павлодарский Иртыш и костанайский Тобол.
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