"Мені приємно, що до тренера з України є інтерес від такого клубу, як Астана. Я маю досвід роботи в Казахстані, очолював клуби, які завжди борються за чемпіонство або як мінімум ставлять такі завдання.

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Мені приємно, що моя кандидатура розглядається в Астані серед головних на посаду головного тренера. Значить, мою роботу пам'ятають і цінують. Тим більше я добре знайомий зі станом справ у казахському футболі.

Очевидно, що у Астани зараз складний період. Команда провела кілька невдалих матчів, помітно відстає від Кайрата. У багатьох клубів бувають такі періоди. Але є розуміння того, як можна і потрібно з гідністю вийти з ситуації, що склалася, щоб повернути команді дух переможців. Більшого сказати поки не можу, тому що такі питання, як і трансфери футболістів, люблять тишу", – сказав Грозний у коментарі виданню Meta Ratings.

Нагадаємо, напередодні Астана звільнила англійського наставника команди Пола Ешуорта (він працював виконавчим директором клубу, а з вересня ще й головним тренером). Грозний раніше очолював карагандинський Шахтар, павлодарський Іртиш і костанайський Тобол.

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