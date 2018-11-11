Грозный: Панькив после матча с Арсеналом-Киев должен попасть в сборную мира

Главный тренер Арсенал-Киев Вячеслав Грозный прокомментировал поражение от Александрии (0:3) в матче 15-го тура УПЛ, которое стало четвертым проигрышем команды подряд.

"Мы пытались выполнить установку, и мы превосходили Александрию. Делаем ошибки в элементарных ситуациях. Это синдром команды, которая находится внизу таблицы.

Арсенал-Киев – Александрия – 0:3 – видео голов и обзор матча

У меня есть претензии к защитникам – они сыграли намного хуже, чем в других матчах. Учитывая то, что мы контролировали мяч, защитники подключались к атакующим действиям, чтобы создавать численное преимущество. Но нельзя допускать такие ошибки. А вот вратарь Александрии (Юрий Панькив. – прим. Футбол 24) после такой игры попадет в сборную мира.

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Несправедливый результат, мы должны были побеждать", – сказал Грозный в эфире телеканала Футбол.