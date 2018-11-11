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Грозний: Паньків після матчу з Арсеналом-Київ повинен потрапити у збірну світу

11:22 775 Читать на русском
Грозний: Паньків після матчу з Арсеналом-Київ повинен потрапити у збірну світу
Юрій Паньків / фото із соцмереж

Головний тренер Арсенал-Київ В'ячеслав Грозний прокоментував поразку від Олександрії (0:3) у матчі 15-го туру УПЛ, яка стала четвертим програшем команди поспіль.

"Ми намагалася виконати установку, і ми перевершували Олександрію. Робимо помилки в елементарних ситуаціях. Це синдром команди, яка знаходиться внизу таблиці.

Арсенал-Київ – Олександрія – 0:3 – відео голів та огляд матчу

У мене є претензії до захисників – вони зіграли набагато гірше, ніж в інших матчах. З огляду на те, що ми контролювали м'яч, захисники підключалися до атакувальних дій, щоб створювати чисельну перевагу. Але не можна допускати такі помилки. А от воротар Олександрії (Юрій Паньків. – прим. Футбол 24) після такої гри потрапить до збірної світу.

Олександрія розгромила Арсенал-Київ та вийшла на друге місце

Несправедливий результат, ми повинні були перемагати", – сказав Грозний в ефірі телеканалу Футбол.

Україна15 тур

Арсенал-Київ - Олександрія: Субота 10 листопада 2018

Арсенал-Київ
Матч завершено
0 : 3
Олександрія
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Теги
Юрій Паньків Юрій Паньків В'ячеслав Грозний В'ячеслав Грозний Арсенал-Київ Арсенал-Київ Арсенал-Київ - Олександрія
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