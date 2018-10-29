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Грозный: Один игрок Шахтера стоит как 10-летний бюджет Арсенала-Киев

27 октября 07:30 82 Читати українською
Грозный: Один игрок Шахтера стоит как 10-летний бюджет Арсенала-Киев
Вячеслав Грозный / ФК Арсенал-Киев

Главный тренер Арсенал-Киев Вячеслав Грозный поделился ожиданиями от матча 13 тура УПЛ против Шахтера.

"Если бы я сказал, что Арсеналу-Киев реально победить Шахтер, меня бы люди считали сумасшедшим. Если один игрок Шахтера как стоит 10-летний бюджет Арсенала-Киев, то можно сравнивать команды? Мы уважаем Шахтер.

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Я понимаю, что против них очень дисциплинированно нужно играть. Десна играла достаточно дисциплинированно, но один стандарт решает все. В Шахтере класс игроков очень высокий. Мы не боимся.

С Шахтером и Динамо ты ничего не можешь потерять, только можешь опыт получить. Кто закинет любой команде, если она не возьмет очки в этих матчах? Так никто.

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Мы понимаем наши реалии. Игроки, которые пропускают матч, нам бы помогли, не хватит скорости. Но мы будем играть, играть корректно и нормально, никто не будет прыгать, будем играть в футбол", – цитирует Грозного сайт телеканалов "Футбол 1/2".

Украина13 тур

Арсенал-Киев - Шахтер: Суббота 27 октября 2018

Арсенал-Киев
Матч окончен
0 : 3
Шахтер
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Шахтер Шахтер Арсенал-Киев - Шахтер Вячеслав Грозный Вячеслав Грозный Арсенал-Киев Арсенал-Киев
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