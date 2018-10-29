Грозный: Один игрок Шахтера стоит как 10-летний бюджет Арсенала-Киев

Главный тренер Арсенал-Киев Вячеслав Грозный поделился ожиданиями от матча 13 тура УПЛ против Шахтера.

"Если бы я сказал, что Арсеналу-Киев реально победить Шахтер, меня бы люди считали сумасшедшим. Если один игрок Шахтера как стоит 10-летний бюджет Арсенала-Киев, то можно сравнивать команды? Мы уважаем Шахтер.

Шахтер и Арсенал-Киев испытывают серьезные кадровые проблемы перед очной встречей

Я понимаю, что против них очень дисциплинированно нужно играть. Десна играла достаточно дисциплинированно, но один стандарт решает все. В Шахтере класс игроков очень высокий. Мы не боимся.

С Шахтером и Динамо ты ничего не можешь потерять, только можешь опыт получить. Кто закинет любой команде, если она не возьмет очки в этих матчах? Так никто.

Фонсека в топ-30 лучших тренеров по версии FourFourTwo – Эмери и Моуринью позади

Мы понимаем наши реалии. Игроки, которые пропускают матч, нам бы помогли, не хватит скорости. Но мы будем играть, играть корректно и нормально, никто не будет прыгать, будем играть в футбол", – цитирует Грозного сайт телеканалов "Футбол 1/2".