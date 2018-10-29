Шахтер и Арсенал-Киев испытывают серьезные кадровые проблемы перед очной встречей

Перед поединком 13-го тура УПЛ наставники Шахтера и Арсенал-Киев столкнулись с кадровыми проблемами.

Ряд ключевых игроков с обеих сторон не смогут сыграть в матче Арсенал-Киев – Шахтер, сообщает официальный сайт хозяев.

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У канониров это дисквалифицированые – защитник Владислав Дубинчак и французский полузащитник Аурелий Нгейитала, а также арендованные – центрбэк Даниил Сагуткин и нападающий Сергей Гринь, что не имеют права играть против Шахтера.

У "горняков" травмированы лидеры команды Тайсон и Марлос, а бразильский бомбардир Мораес и нигерийский форвард Кайоде – дисквалифицированы.

Поединок Арсенал-Киев – Шахтер состоится 27 октября, начало в 17:00.

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