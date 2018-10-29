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Фонсека в топ-30 лучших тренеров по версии FourFourTwo – Эмери и Моуринью позади

26 октября 21:27 357 Читати українською
Фонсека в топ-30 лучших тренеров по версии FourFourTwo – Эмери и Моуринью позади
Паулу Фонсека / фото: О. Осипов

Главный тренер Шахтера Паулу Фонсека попал в список лучших наставников планеты.

Издание FourFourTwo составило список лучших тренеров планеты в этом году. Наставник Шахтера Паулу Фонсека занял в рейтинге 22 место.

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Португалец обошел своего соотечественника Жозе Моуринью, наставника Арсенала Унаи Эмери, тренера Баварии Нико Ковача и многих других известных личностей.

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Напомним, португалец возглавил Шахтер в 2016 году. Под руководством Фонсеки Шахтер дважды завоевал чемпионство Украины и Кубок Украины, а также выходил в 1/8 Лиги чемпионов.

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Мир Паулу Фонсека Паулу Фонсека Жозе Моуринью Жозе Моуринью Главное Шахтер Шахтер Унаи Эмери Унаи Эмери
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