Фонсека в топ-30 лучших тренеров по версии FourFourTwo – Эмери и Моуринью позади

Главный тренер Шахтера Паулу Фонсека попал в список лучших наставников планеты.

Издание FourFourTwo составило список лучших тренеров планеты в этом году. Наставник Шахтера Паулу Фонсека занял в рейтинге 22 место.

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Португалец обошел своего соотечественника Жозе Моуринью, наставника Арсенала Унаи Эмери, тренера Баварии Нико Ковача и многих других известных личностей.

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Напомним, португалец возглавил Шахтер в 2016 году. Под руководством Фонсеки Шахтер дважды завоевал чемпионство Украины и Кубок Украины, а также выходил в 1/8 Лиги чемпионов.