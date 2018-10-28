Грозний: Один гравець Шахтаря коштує як 10-річний бюджет Арсенала-Києва

Головний тренер Арсенал-Київ В’ячеслав Грозний поділився очікуваннями від матчу 13 туру УПЛ проти Шахтаря.

"Якби я сказав, що Арсеналу-Київ реально перемогти Шахтар, мене б люди вважали божевільним. Якщо один гравець Шахтаря коштує як 10-річний бюджет Арсенала-Києва, то можна порівнювати команди? Ми поважаємо Шахтар.

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Я розумію, що проти них дуже дисципліновано потрібно грати. Десна грала досить дисципліновано, але один стандарт вирішує все. У Шахтарі клас гравців дуже високий. Ми не боїмося.

З Шахтарем і Динамо ти нічого не можеш втратити, тільки можеш досвід отримати. Хто закине будь-якій команді, якщо вона не візьме очки в цих матчах? Так ніхто.

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Ми розуміємо наші реалії. Гравці, які пропускають матч, нам би допомогли, не вистачить швидкості. Але ми будемо грати, грати коректно і нормально, ніхто не буде стрибати, будемо грати в футбол", – цитує Грозного сайт телеканалів "Футбол 1/2".