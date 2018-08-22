Грозный: Не удивлюсь, если Заря пройдет РБ Лейпциг, украинские команды показывают, что мы умеем держать удар

Известный украинский специалист Вячеслав Грозный верит, что Заря сможет пройти РБ Лейпциг.

"Могу сразу отметить, что украинские клубы достойно представляют страну в еврокубках.

Нужно прежде всего поздравить Зарю. Псевдоспециалисты не верили в команду, а Зари хватило характера и боевого духа, чтобы выйти в следующую стадию. Пусть дальше рассказывают, что Брага сильнее, что Лейпциг сильнее...

Заря – РБ Лейпциг: как "быки" готовятся к матчу и что знают о луганском клубе

Я, как тренер, знаю, что не нужно никого бояться! С каждой игрой у Зари все больше и больше уверенности, я не буду удивлен, если Заря пройдет РБ Лейпциг. Заре не привыкать преодолевать трудности.

Коллектив Юрия Вернидуба будет играть организованно, и выходить в быстрые атаки. Думаю, многое будет зависеть от Александра Караваева – он лидер луганчан, забил очень важные мячи в обоих матчах, неплохо бы это повторить и с немцами.

Желаю Зари пройти РБ Лейпциг, и я уверен, что так и будет! Наши украинские команды показывают, что мы умеем держать удар. С нами все должны считаться", – цитирует Грозного Football.ua.

Отметим, матч Заря – Лейпциг состоится 23 августа, начало в 21:30.

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