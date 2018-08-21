Заря – РБ Лейпциг: как "быки" готовятся к матчу и что знают о луганском клубе

РБ Лейпциг ведет подготовку к матчу против Зари в рамках раунда плей-офф Лиги Европы.

В последнем раунде квалификации Лиги Европы Заря получила мощного соперника – РБ Лейпциг. "Быки" недавно стали вице-чемпионом Германии, а в прошлом первенстве до конца боролись за место в Лиге чемпионов.

Начало сезона

Бундеслига еще не стартовала, но РБ Лейпциг давно начал сезон – команда уже прошла два квалификационных этапа Лиги Европы, спокойно выбив шведский Хеккен (4:0, 1:1) и румынскую Краеву (3:1, 1:1).

В воскресенье "быки" провели премьерный матч на внутренней арене – в первом раунде Кубка Германии они не без проблем одолели Викторию Кельн – 1:3. На поле появился неоптимальный состав, но большинство лидеров все же приняли участие в матче. К 60-й минуте Лейпциг уступал в счете, но потом забил 3 гола усилиями Поульсена, Форсберга и Огюстена.

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Кадровая ситуация

Тимо Вернер – главная звезда команды – еще не играл в официальных матчах этого сезона. 22-летний форвард имел разнообразные проблемы со здоровьем (легкие мышечные травмы, расстройство желудка) и только в понедельник вернулся к полноценной работе в общей группе. Он готов выйти на поле, но тренерский штаб может поберечь Вернера в первой игре с Зарей, ведь его позицию прекрасно закрывают новичок Матеус Куна, Жан-Кевин Огюстен и Юссуф Поульсен – у всех по два гола на старте сезона.

Основной фланговый хавбек Марсель Забитцер пропустил воскресный кубковый матч из-за трудностей с приводящей мышцей и сейчас тренируется по индивидуальной программе. Как и Марсель Хальстенберг, который восстанавливается уже полгода.

Дайот Упамекано услышал критику Ральфа Рангника и набрал форму после летнего отпуска. Против Зари уже можно ожидать убийственную связку центрбеков Упамекано-Конате, хотя, скорее всего, в старте все же выйдет Вилли Орбан.

Ориентировочный стартовый состав РБ Лейпциг на первый матч с Зарей: Мвого – Мукиэле, Орбан, Конате, Саракки – Брума, Демме, Кампль, Форсберг – Куна, Огюстен.

Что Лейпциг знает о Заре

Представляя Зарю, РБ Лейпциг отметил 4 футболистов луганской команды. Речь идет про Заури Махарадзе, который пришел в Зарю на замену Андрею Лунину и "лидера, ключевого футболиста и неотъемлемую часть команды" Александра Караваева.

Немцы выделили стандарты и диспетчерские способности Силаса, а также вспомнили, что в луганском клубе до сих пор находится воспитанник дортмундской Боруссии Эль-Буаззати.

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Первая игра между Зарей и РБ Лейпциг состоится 23 августа на Славутич-Арене в Запорожье. Ответный матч – 30 августа на Ред Булл Арене в Лейпциге.