Грозний: Не здивуюсь, якщо Зоря пройде РБ Лейпциг, українські команди показують, що ми вміємо тримати удар

Відомий український фахівець В'ячеслав Грозний вірить, що Зоря зможе пройти РБ Лейпциг.

"Можу відразу відзначити, що українські клуби гідно представляють країну в єврокубках.

Потрібно насамперед привітати Зорю. Псевдоспеціалісти не вірили в команду, а Зорі вистачило характеру і бойового духу, щоб вийти в наступну стадію. Нехай далі розповідають, що Брага сильніше, що Лейпциг сильніше ...

Зоря – РБ Лейпциг: як "бики" готуються до матчу і що знають про луганський клуб

Я, як тренер, знаю, що не потрібно нікого боятися! З кожною грою у Зорі все більше і більше впевненості, я не буду здивований, якщо Зоря пройде РБ Лейпциг. Зорі не звикати долати труднощі.

Колектив Юрія Вернидуба буде грати організовано, і виходити в швидкі атаки. Думаю, багато чого буде залежати від Олександра Караваєва – він лідер луганчан, забив дуже важливі м'ячі в обох матчах, непогано б це повторити і з німцями.

Бажаю Зорі пройти РБ Лейпциг, і я впевнений, що так і буде! Наші українські команди показують, що ми вміємо тримати удар. З нами все повинні вважатися", – цитує Грозного Football.ua.

Відзначимо, матч Зоря – Лейпциг відбудеться 23 серпня, початок о 21:30.

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