"Для мене це не дивно, тому що тренер і клуб по-різному бачать ситуацію. Вернидуб підняв планку так, що навіть клуб злякався. Тому що потрібно шукати гроші на витрати. Але це нормально.

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Раз ви запрошували тренера, який буде боротися за найвищі місця, то ви повинні бути готові до такого. Тепер ви запросили Григорчука. А у нього що амбіції не такі ж? І той тренер хорошого рівня, і інший", – сказав Грозний в інтерв'ю виданню Sport.ua.

Нагадаємо, на момент відходу Вернидуба з Шахтаря солігорський клуб йшов на 1-му місці чемпіонату Білорусі.

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