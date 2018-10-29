Грозный: Лола подвел команду, Арсенал-Киев не заслуживал поражения

Главный тренер Арсенала-Киев Вячеслав Грозный поделился впечатлениями после матча со Львовом в 12-м туре УПЛ.

"Мы будем анализировать игру. Первый тайм провели неплохо, контролировали мяч, но передерживали его. Надо было "отрезать" футболистов Львова одним касанием. Допустили ошибок больше, чем нужно, пропустили необязательный мяч. В перерыве подкорректировали игру, начали двигаться больше, но хорошо сыграл вратарь соперника.

Львов минимально переиграл Арсенал-Киев и одержал первую домашнюю победу

Решили поберечь Гриня. Можно было выпустить его на уколах, но не стали этого делать.

После удаления получили лишнего игрока. Загнали Львов в их штрафную, но Лола подвел. Я этого не понимаю. Пусть бежал бы себе, зачем фолить? Удаление Лолы спутало все карты. Разочарован результатом. Мы не заслуживали поражения.

Львов – Арсенал-Киев – 1:0 – видео гола и обзор матча

Тренерская карьера – это качели. Сказал Бакалову, что надо ко всему относиться философски.

Фещук, Акулинин, Вакулко и Баланюк делали все, что могли. Больше усилить игру было некем", – сказал Грозный в эфире канала Футбол 1.