Грозный: Лола подвел команду, Арсенал-Киев не заслуживал поражения

Главный тренер Арсенала-Киев Вячеслав Грозный поделился впечатлениями после матча со Львовом в 12-м туре УПЛ.
"Мы будем анализировать игру. Первый тайм провели неплохо, контролировали мяч, но передерживали его. Надо было "отрезать" футболистов Львова одним касанием. Допустили ошибок больше, чем нужно, пропустили необязательный мяч. В перерыве подкорректировали игру, начали двигаться больше, но хорошо сыграл вратарь соперника.
Львов минимально переиграл Арсенал-Киев и одержал первую домашнюю победу
Решили поберечь Гриня. Можно было выпустить его на уколах, но не стали этого делать.
После удаления получили лишнего игрока. Загнали Львов в их штрафную, но Лола подвел. Я этого не понимаю. Пусть бежал бы себе, зачем фолить? Удаление Лолы спутало все карты. Разочарован результатом. Мы не заслуживали поражения.
Львов – Арсенал-Киев – 1:0 – видео гола и обзор матча
Тренерская карьера – это качели. Сказал Бакалову, что надо ко всему относиться философски.
Фещук, Акулинин, Вакулко и Баланюк делали все, что могли. Больше усилить игру было некем", – сказал Грозный в эфире канала Футбол 1.