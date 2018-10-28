Грозний: Лола підвів команду, Арсенал-Київ не заслуговував на поразку

Головний тренер Арсенала-Київ В'ячеслав Грозний поділився враженнями після матчу зі Львовом в 12-му турі УПЛ.

"Ми будемо аналізувати гру. Перший тайм провели непогано, контролювали м'яч, але перетримували його. Треба було "відрізати" футболістів Львова одним дотиком. Допустили помилок більше, ніж потрібно, пропустили необов'язковий м'яч. У перерві підкоригували гру, почали рухатися більше, але добре зіграв воротар суперника.

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Вирішили поберегти Гриня. Можна було випустити його на уколах, але не стали цього робити.

Після вилучення мали зайвого гравця. Загнали Львів в їх штрафний майданчик, але Лола підвів. Я цього не розумію. Нехай біг би собі, навіщо фолити? Вилучення Лоли сплутало всі карти. Розчарований результатом. Ми не заслуговували на поразку.

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Тренерська кар'єра – це гойдалки. Сказав Бакалову, що треба до всього ставитися філософськи.

Фещук, Акулінін, Вакулко і Баланюк робили все, що могли. Більше посилити гру було ніким", – сказав Грозний в ефірі каналу Футбол 1.