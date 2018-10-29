Львов минимально переиграл Арсенал-Киев и одержал первую домашнюю победу

Львов в матче с двумя красными карточками переиграл Арсенал-Киев благодаря голу Бруно Дуарте.

Львов выглядел лучше в течение первого тайма, высоко прессингуя и разрывая линии Арсенала-Киев скоростными выпадами. Уже на 13-й минуте хозяева могли выйти вперёд, когда Тейлор ворвался в штрафную и покатил под удар Дуарте – Ситало спас киевлян. На 35-й Дуарте воспользовался ошибкой Дубинчака и пробил с хорошей позиции, но голкипер снова был на высоте. Тем не менее, Дуарте не остановился и уже через две минуты таки прошил Ситало, несмотря на его титаническое сопротивление – он отразил удар Дуарте после прострела Адамюка, однако с добиванием справиться не смог. 1:0 – и уже в следующей атаке львовяне могли пропустить, если бы Дубинчак пробил с дистанции чуть ниже.

Второй тайм Арсенал-Киев начал намного лучше. Так, на 48-й минуте только своевременное возвращение Тейлора спасло львовян от замыкания Акулинина, а ещё через две в игру пришлось вступать Сарнавскому – он парировал выстрел Баланюка. Хозяева начали заметно нервничать, что вылилось во вторую желтую карточку самого активного футболиста матча – это Бруну Дуарте неосторожно сыграл на чужой половине поля. На 72-й минуте гости были близки к голу, но удар Баланюка со штрафного вытащил Сарнавский – а через две минуты Лола сравнял счет по удалениям, придержав Адамюка и получив вторую желтую.

В конце концов, Арсенал-Киев так и не смог отыграться. Львов добыл первую домашнюю победу после возвращения в УПЛ и набрал четырнадцать очков, поднявшись на седьмое место в турнирной таблице и догнав Зарю. Арсенал-Киев остался с семью очками на последней позиции.

Чемпионат Украины 2018/2019, 12-й тур

Львов – Арсенал-Киев – 1:0

Голы: Дуарте, 37

Удаление: Дуарте, 63 (вторая желтая) – Лола, 74 (вторая жёлтая)