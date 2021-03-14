"Я прогнозировал, что в первых матчах 1/8 финала Лиги Европы Динамо и Шахтер забьют и смогут победить. Давая прогнозы, я стараюсь зарядить позитивом всю Украину и футболистов наших команд. Надо показывать, что мы в них верим.

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Я никогда не скажу до матча, что у украинских клубов нет шансов. Я всегда верю в наши клубы на европейской арене. Даже после этих проигрышных матчей я скажу, что шансы есть всегда.

Можно ли выиграть в Испании у Вильярреала? Можно, возможно. И нужно. А что Динамо может потерять? Ничего. Может только приобрести. Рома не такая суперкоманда, с ней можно играть, тем более травмировался Мхитарян. Я верю, что наши команды могут преподнести сюрпризы и порадовать нас яркими камбэками. Очень важно верить в то, что мы в состоянии обыграть любого соперника", – сказал Грозный в комментарии изданию Sport.ua.

Напомним, в первых поединках 1/8 финала Лиги Европы Динамо дома уступило Вильярреалу 0:2, а Шахтер проиграл Роме 0:3. Матчи состоятся 18 марта.

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