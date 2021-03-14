"Я прогнозував, що у перших матчах 1/8 фіналу Ліги Європи Динамо і Шахтар заб'ють і зможуть перемогти. Даючи прогнози, я намагаюся зарядити позитивом всю Україну і футболістів наших команд. Треба показувати, що ми в них віримо.

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Я ніколи не скажу до матчу, що в українських клубів немає шансів. Я завжди вірю в наші клуби на європейській арені. Навіть після цих програшних матчів я скажу, що шанси є завжди.

Чи можна виграти в Іспанії у Вільяреала? Можна, можливо. І потрібно. А що Динамо може втратити? Нічого. Може лише здобути. Рома не така суперкоманда, з нею можна грати, тим більше травмувався Мхітарян. Я вірю, що наші команди можуть піднести сюрпризи і порадувати нас яскравими камбеками. Дуже важливо вірити в те, що ми в змозі обіграти будь-якого суперника", – сказав Грозний у коментарі виданню Sport.ua.

Нагадаємо, у перших поєдинках 1/8 фіналу Ліги Європи Динамо вдома поступилось Вільяреалу 0:2, а Шахтар програв Ромі 0:3. Матчі-відповіді відбудуться 18 березня.

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