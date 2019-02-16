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Леванте на выезде разгромил Сельту: 24 тур Ла Лиги, матчи субботы

16:01 1 Читати українською
Леванте на выезде разгромил Сельту: 24 тур Ла Лиги, матчи субботы
Сельта – Леванте – 1:4 / соцсети

В матче 24 тура Ла Лиги Леванте в большинстве разгромил Сельту. Счет и отчет о матче читайте на сайте "Футбол 24".

Чемпионат Испании 2018/19, 24 тур

Сельта – Леванте – 1:4https://twitter.11/Ghedin1878/status/1096762975032086528

Голы: Мендес, 88, (пен)https wtter.com/Ghedin1878/status/1096762975F03208652 Моралес, 20, 62, Коке, 40, Майораль, 89

Удаление: Будебуз, 49

Райо Вальекано – Атлетико – начало матча в 17:15

Реал Сосьедад – Леганес – начало матча в 19:30

Леванте на выезде уничтожил Сельту. В первом тайме Моралес и Коке сделали преимущество гостей убедительной, а после перерыва Будебуз еще и оставил Сельту в меньшинстве. Моралес оформил дубль в середине второй половины, а в конце матча команды обменялись голами, на забитый мяч Мендеса с пенальти результативно ответил Майораль.

Благодаря этой победе Леванте набрал 30 очков и остался в середине турнирной таблицы, Сельта с 24 пунктами расположилась вблизи зоны вылета.

Испания24 турБалаидос (Виго)

Сельта - Леванте: Суббота 16 февраля 2019

Сельта
Матч окончен
1 : 4
Леванте
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