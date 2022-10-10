Нападник Антуан Грізманн став гравцем Атлетіко на повноцінній основі.

Барселона і Атлетіко нарешті досягли згоди щодо переходу чемпіона світу. Антуан Грізманн підписав контракт з мадридцями до 30 червня 2026 року, повідомляє офіційний сайт "матрацників".

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Раніше француз виступав за Атлетіко на правах оренди, яка розрахована до літа 2023-го. Іспанські ЗМІ повідомляли, що Барселона отримає за 31-річного нападника 20 мільйонів євро плюс бонуси.

Антуан провів у Барсі сезони 2019/20 і 2020/21. У поточній кампанії чемпіон світу в більшості матчів виходив після 60-ї хвилини – таким чином "матрацники" хитро намагалися уникнути обов'язкового викупу гравця. Зрештою, сторони зуміли зійтися на доволі символічній компенсації.

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