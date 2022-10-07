Барселона и Месси хотят воссоединиться – камбек должен состояться 1 июля 2023 года, сообщает инсайдер Педро Алмейда.

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Отмечается, что ПСЖ намерен продлить контракт с Лео, однако аргентинец выбрал возвращение к "блаугранас". Ранее эту информацию сообщала аргентинская журналистка Вероника Брунати.

Напомним, что в 2021 году аргентинский нападающий подписал с парижанами двухлетнее соглашение с возможностью продления до лета 2024 года. Зарплата Месси в ПСЖ составляет 35 миллионов евро в год. Цвета каталонского клуба Лео защищал с 2003 по 2021 год.

К слову, аргентинец в текущем сезоне провел 13 матчей за ПСЖ, в которых отличился 8 голами и 8 ассистами.

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